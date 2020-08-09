Ранее по факту подделки зачеток студентов было возбуждено уголовное дело (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми начата доследственная проверка по факту возможной халатности. Следователей интересует работа экспертной группы, проводившей в сентябре 2019 года аккредитационную экспертизу в Пермском институте железнодорожного транспорта (филиал УрГУПС). Об этом сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

«В сентябре 2019 года в ПИЖТ работала группа экспертов, аккредитованных Рособрнадзором. Спустя месяц учебное заведение успешно прошло госаккредитацию. Однако в июле 2020 года было возбуждено уголовное дело по факту масштабной подделки учебных документов в вузе. Сейчас Пермский следственный отдел СКР на транспорте проводит доследственную проверку на предмет совершения преступления, предусмотренного статьей о халатности», — отметил источник.

По его словам, в состав экспертной группы входили начальник управления науки и инноваций филиала СамГТУ в Новокуйбышевске Евгений Шишков, начальник методического отдела Казанского частного инновационного университета Л.В. Ефремова, доцент кафедры строительной механики ВолгГТУ Сергей Рекунов, доцент кафедры радиоэлектронных средств Вятского госуниверситета Дмитрий Репкин. URA.RU направило запросы в соответствующие вузы.

В пресс-службе УрГУПС агентству пояснили, что ПИЖТ самостоятельно проходил процедуру госаккредитации. При этом в головном вузе указали, что «вопрос о следственных действиях находится в компетенции соответствующих органов». Ранее одна из сотрудниц института рассказала, что в вузе подделывали зачетки студентов. Это делалось для того, чтобы ПИЖТ смог отчитаться перед аккредитационной комиссией и получить госаккредитацию. По факту служебного подлога Уральским СУ СК на транспорте возбуждено уголовное дело.