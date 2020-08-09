Россияне после выхода на пенсию хотят получать в среднем 59 тысяч рублей. Эта сумма необходима для комфортной жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса НПФ Сбербанка.
«На достойную жизнь после выхода на пенсию россиянам в среднем нужно 59 тысяч рублей в месяц. Мужчины хотели бы получать 61 тысяч, женщины рассчитывают на 56 тысяч», —передает газета «Известия» результаты опроса.
Отмечается, что пенсионные ожидания зависят от места проживания и профессии. О самой высокой пенсии мечтают жители столицы, они рассчитывают получать 92 тысячи рублей. Жители Владивостока и Петербурга хотят пенсию в 78 и 70 тысяч рублей. Минимальные ожидания зафиксированы в Ульяновске и Ярославле, где будущие пенсионеры мечтают о 48 тысячах. При этом самые большие пенсионные ожидания — у пиарщиков, маркетологов, транспортников и связистов (64 тысячи). По данным службы госстатистики, на конец июня средний размер государственной пенсии в России составлял 15 тысяч рублей в то время, как размер средней зарплаты — около 45 тысяч.
Ранее сообщалось, что в России 1 августа произвели ежегодную корректировку пенсионных выплат работающим пенсионерам. Изменения коснулись тех, кто получает пенсии по старости и инвалидности. Доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Николай Межевич рассказал, что для устойчивого улучшения жизни пенсионеров выплаты нужно индексировать не реже двух раз в год.
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