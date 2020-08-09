09 августа 2020

Россияне поделились пенсионными ожиданиями. Суммы выше средних зарплат в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне мечтают о пенсии в 59 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

Россияне после выхода на пенсию хотят получать в среднем 59 тысяч рублей. Эта сумма необходима для комфортной жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса НПФ Сбербанка.

«На достойную жизнь после выхода на пенсию россиянам в среднем нужно 59 тысяч рублей в месяц. Мужчины хотели бы получать 61 тысяч, женщины рассчитывают на 56 тысяч», —передает газета «Известия» результаты опроса.

Отмечается, что пенсионные ожидания зависят от места проживания и профессии. О самой высокой пенсии мечтают жители столицы, они рассчитывают получать 92 тысячи рублей. Жители Владивостока и Петербурга хотят пенсию в 78 и 70 тысяч рублей. Минимальные ожидания зафиксированы в Ульяновске и Ярославле, где будущие пенсионеры мечтают о 48 тысячах. При этом самые большие пенсионные ожидания — у пиарщиков, маркетологов, транспортников и связистов (64 тысячи). По данным службы госстатистики, на конец июня средний размер государственной пенсии в России составлял 15 тысяч рублей в то время, как размер средней зарплаты — около 45 тысяч.

Ранее сообщалось, что в России 1 августа произвели ежегодную корректировку пенсионных выплат работающим пенсионерам. Изменения коснулись тех, кто получает пенсии по старости и инвалидности. Доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Николай Межевич рассказал, что для устойчивого улучшения жизни пенсионеров выплаты нужно индексировать не реже двух раз в год.

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Экономика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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