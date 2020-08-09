В Челябинске решили провести День города в карантин

День города в 2020 в Челябинске будет. Осталось решить, в каком формате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса в Челябинске решено провести День города. Об этом заявила 10 августа на аппаратном совещании в администрации мэр Наталья Котова.

«Надо уже определяться ко Дню города. Решать, в каком формате мы его проводим, и составить календарь мероприятий. Жду предложений», — заявила подчиненным глава Челябинска. При этом праздничные мероприятия могут растянуться на срок от трех до пяти дней.

В 2020 году Челябинску исполняется 284 года. Традиционно День города празднуют в первые выходные сентября, чему предшествует неделя различных спортивных и культурных мероприятий в парках, скверах, музеях и прочих учреждениях культуры.

Но еще ни разу организаторы не проводили их в условиях масштабных санитарно-эпидемиологических ограничений. В августе заболеваемость COVID-19 и продление карантина заставили власти окончательно отказаться от открытия пришкольных детских лагерей. Заболеваемость держится на уровне 40 случаев в сутки. С начала пандемии заболели более 5,2 тыс. челябинцев.