06 августа 2020
05 августа 2020

Текслер продлил карантин по коронавирусу в Челябинской области. Но снял ряд ограничений

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекционная поездка Алексея Текслера в Касли и Озерск. Челябинская область, текслер алексей, семенов юрий
Алексей Текслер намерен закрепить наметившийся успех в борьбе с инфекцией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Алексей Текслер продлил карантин по коронавирусу в Челябинской области до 23 августа. Об этом сообщили URA.RU в правительстве региона. При этом разрешено открыться музеям, спортивным секциям и учреждениям дополнительного образования.

«В регионе сохраняется стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация, которая позволяет снять ряд ограничений. С соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора могут возобновить работу музеи, спортивные организации, организации дополнительного и дополнительного профессионального образования», — пояснили в правительстве.

На протяжении последних недель число новых заражений в Челябинской области последовательно снижается, упав ниже уровня 100 заражений в сутки. Число умерших пациентов с COVID-19 не превышает четырех человек (обычно меньше). Причем, в абсолютном большинстве случаев коронавирус не является непосредственной причиной смерти, «накладываясь» на тяжелые хронические заболевания

Челябинская область находится на первом этапе отмены карантина, режим повышенной готовности неоднократно продлевался — в последний раз до 9 августа. В области запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и транспорте обязательны маски. Потери бюджета региона от экономических последствий пандемии оцениваются в 50 млрд рублей.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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