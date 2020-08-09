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В воде курганского села нашли опасные вещества. «Ждите и молчите»

© Служба новостей «URA.RU»
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В местной администрации отметили, что вода в селе — техническая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Верхняя Полевая (Курганская область) жителям четвертый месяц приходится пользоваться водой с повышенным содержанием аммиака. О проблеме на портале «Обратись» написал родственник местных жителей.

«У нас в селе проблема с водой, а точнее с ее качеством. На протяжении четырех месяцев в воде содержится аммиак, на вопросы, когда это все исправят, в сельском совете говорят: „ждите и молчите, а то вообще у вас перекроем воду, и будете жить без воды“», — сообщил обратившийся. По его словам, местные власти предложили жителям закупать фильтры или пить такую воду.

Автор обращения отметил, что эту воду дают с перебоями. «Могут отключить воду в восемь утра и сказать, что включат в 16:00—17:00, но на самом деле воды нет и на следующей день, и не предупреждают, до какого ее не будет», — добавил он.

В администрации Шадринского района ответили, что вода в селе Верхняя Полевая — техническая. «В июле 2020 г. сдан повторный анализ воды, выявлено превышение содержания аммиака 3,2 (норма 2,0). Населению рекомендовано пользоваться фильтрами при использовании воды для пищевых целей», — объяснили представители власти.

Сотрудники администрации добавили, что воды в селе не было из-за аварии, о чем жители были заранее предупреждены. 6 августа подачу воды возобновили.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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