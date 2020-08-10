Военный из Екатеринбурга осужден за подготовку теракта в Москве

В Екатеринбурге в Центральном окружном военном суде вынесен приговор сержанту, служившему в 32-м военном городке, собиравшему деньги для проведения террористического акта в Москве. Об этом сообщили URA.RU в Главном военном следственном управлении СК РФ.
«Вступил в силу приговор, вынесенный военнослужащему войсковой части 61423 сержанту Фирузу Кувватову. Он признан виновным по ч. 1 ст. 205 „содействие террористической деятельности“, ч. 1 ст. 205 „публичные призывы к осуществлению террористической деятельности“ и ч. 2 ст. 280 УК РФ „публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности“. Кувватов приговорен к шести годам колонии общего режима», — сообщили в Главном военном следственном управлении.
По данным следствия, Кувватов, являясь сторонником радикальных исламистов, разместил в интернет-приложении Zellо изображение, содержащее номер киви-кошелька, предназначенного для сбора денег на финансирование подготовки и совершения террористического акта в Москве. «После этого он разметил в интернете видеообращение, в котором признавал идеологию и практику терроризма правильными. Кроме того, в интернет-приложении Zello разместил аудиосообщение, содержащее призыв к осуществлению экстремистской деятельности», — уточнили в Главном военном следственном управлении.
Интернет-приложение Zello активно используют исламистские радикалы, через него ведется вербовка молодежи в запрещенную в России организацию ИГИЛ.
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