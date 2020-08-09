Карантин в Свердловской области продлят без губернатора

Алексей Орлов в статусе врио главы региона продляет режим ограничений Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 10 августа будут на неделю продлены ограничительные меры, введенные указом губернатора №100 о режиме повышенной готовности, сообщил собеседник агентства в правительстве региона. Документ подпишет врио главы региона Алексей Орлов.

Решение о пролонгации действующих ограничений приняты с учетом эпидемиологический ситуации в регионе, уточнил источник: в Свердловский области фиксируется плато, при котором уже 7 дней фиксируется менее 190 новых пациентов с коронавирусом в сутки.

Подписанные Алексеем Орловым изменения в указ предусматривают сохранение режима самоизоляции для жителей региона старше 65 лет, а также, а также жителям с хроническими заболеваниями до 17 августа. Продляется также масочный режим в общественном транспорте и помещениях.

Продолжат действие запреты на работу кинотеатров (кроме автокинотеатров), ресторанов и кафе (они могут обслуживать клиентов на летних верандах или продавать блюда на вынос). Ограничена работа детских садов, в которых функционируют только дежурные группы.

Последний раз ограничения, связанные с коронавирусом, губернатор Евгений Куйвашев снимал 31 июля. Ссылаясь на позицию санитарных врачей, которые оценили ситуацию с распространением инфекции в регионе как «стабильную», глава региона разрешил работу ТРЦ, которые были закрыты с конца марта. Контролировать соблюдение социальной дистанции, использование масок и наличие антисептиков будут специальные бригады чиновников.