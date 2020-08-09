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Именем умершего от коронавируса политика назовут улицу в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Подовжний занимался политикой с 1997 года и дважды избирался спикером мэрии Фото: Иван Костогриз, Insragrsm

Одна из улиц Нового Уренгоя (ЯНАО) получит имя экс-главы городской думы Игоря Подовжнего. Как заявил мэр газовой столицы округа Иван Костогриз, в настоящее время на портале «Живем на севере» запущено голосование, по итогам которого улицу для переименования выберут сами жители.

«По результатам опроса одна из улиц Нового Уренгоя будет носить имя Игоря Моисеевича Подовжнего, — сообщил градоначальник на своей странице в Instagram. — О необходимости увековечить память о легендарном северянине говорил и губернатор Дмитрий Артюхов». Для удобства в выборе специалисты управления градостроительства и архитектуры отметили на карте города проезды, которым может быть присвоено имя выдающегося земляка.

Ранее URA.RU сообщало, что почетный гражданин Нового Уренгоя, бывший глава городской думы газовой столицы округа Игорь Подовжний скончался в Екатеринбурге в возрасте 80 лет. По имеющейся информации, политик, возглавлявший думу Нового Уренгоя с 2005 по 2015 год, заболел коронавирусом.

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Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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