Игорь Подовжний до 2015 года возглавлял гордуму Нового Уренгоя Фото: Иван Костогриз, Instagram

Почетный гражданин Нового Уренгоя (ЯНАО), бывший глава городской думы газовой столицы округа Игорь Подовжний скончался в возрасте 80 лет после болезни. О смерти политика, десять лет возглавлявшего муниципальный парламент, сообщили городские власти. О причине смерти ничего не говорится, однако по информации URA.RU, Подовжний болел коронавирусом и находился на лечении в Екатеринбурге.

«Ушел из жизни Игорь Моисеевич Подовжний, — сообщил землякам мэр Нового Уренгоя Иван Костагриз. — Один из самых уважаемых новоуренгойцев. Заслуженно — почетный гражданин Нового Уренгоя и Ямала». По словам главы администрации, работоспособность, открытость, честность и принципиальность Игоря Подовжнего стали примером для всех, кто был с ним знаком.

Игорь Подовжний приехал в Новый Уренгой в 1982 году, долгое время работал в газодобывающей отрасли. Затем, в 1997 году стал депутатом городской думы, куда избирался пять раз. С 2005 по 2015 год занимал пост председателя муниципального парламента, а после еще два года руководил городской общественной палатой и был советником мэра.

На прошлой неделе источники URA.RU сообщили, что вышедший на пенсию политик, проживавший в Екатеринбурге заболел коронавирусом и находится в больнице в тяжелом состоянии. В окружении сына Игоря Подовжнего, также депутата гордумы Нового Уренгоя, неофициально подтвердили данное сообщение.