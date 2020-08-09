Для челябинских школьников 1 сентября пройдет по новым правилам

В школах Челябинска готовятся к линейкам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Школы Челябинска откроются 1 сентября. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь мэрии Челябинска Владимир Сафонов. Он также уточнил, как пройдут с учетом пандемии коронавируса, торжественные линейки по случаю Дня знаний.

«Школы готовят к открытию, — заявил Сафонов. — Запланированы и торжественные линейки. Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, линейки пройдут с учетом требований Роспотребнадзора, то есть с соблюдением социальной дистанции». Это будут первые торжественные мероприятия в челябинских школах с участием детей, с начала пандемии COVID-19.

«Власти ждут, что к 1 сентября в области улучшится эпидемиологическая обстановка. Это позволить снять ряд ограничительных мер. В том числе для проведения линеек в школах и для того, чтобы обучение было очным, а не дистанционным», — сообщил URA.RU источник в губернаторской резиденции.

В Челябинской области школы закрыты для посещения с 25 марта. Учеников перевели на дистанционное обучение. Отменили последние звонки и выпускные вечера, праздник прошли в онлайн-режиме. В очном режиме прошла только сдача ЕГЭ. В Челябинске из-за пандемии COVID-19 не стали открывать пришкольные лагеря.