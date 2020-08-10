В России предложили изменить зарплату бюджетникам

Депутаты «Единой России» предложили увеличить долю базовой части заработной платы работников бюджетной сферы до 70%. Соответствующее заявление сделал сегодня секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
«Мы предлагаем увеличить размер окладов и их долю в структуре заработной платы», — цитирует ТАСС Турчака. Исходя из предложения, базовую часть зарплаты (оклад) предлагается увеличить до 70%. Таким образом, стимулирующая и компенсационная части будут составлять 30% от размера оплаты труда.
Ранее в «Единой России» предложили создать для самозанятых россиян дополнительные меры поддержки. В частности, по словам Андрея Турчака, для жителей страны, работающих в данном режиме, необходимо расширить возможности кредитования и дополнительного профессионального обучения.
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