В России предложили изменить зарплату бюджетникам

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Депутаты предложили реформировать систему оплаты труда в стране Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Депутаты «Единой России» предложили увеличить долю базовой части заработной платы работников бюджетной сферы до 70%. Соответствующее заявление сделал сегодня секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Мы предлагаем увеличить размер окладов и их долю в структуре заработной платы», — цитирует ТАСС Турчака. Исходя из предложения, базовую часть зарплаты (оклад) предлагается увеличить до 70%. Таким образом, стимулирующая и компенсационная части будут составлять 30% от размера оплаты труда.

Ранее в «Единой России» предложили создать для самозанятых россиян дополнительные меры поддержки. В частности, по словам Андрея Турчака, для жителей страны, работающих в данном режиме, необходимо расширить возможности кредитования и дополнительного профессионального обучения.

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Экономика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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