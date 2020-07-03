Для самозанятых предлагают новые меры поддержки

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Ранее Президент России Владимир Путин анонсировал отсрочку малому и среднему бизнесу по уплате страховых взносов на полгода из-за ситуации с коронавирусом и экономическим кризисом. Российский лидер отметил, что бизнесу следует приложить все силы, чтобы сохранить свои команды.

Режим самозанятости уже позволили 750 тыс. россиян открыто вести свою профессиональную деятельность в комфортных условиях, отметил Турчак. Он подчеркнул, что даже в период эпидемии коронавируса в стране, власть не оставила эту категорию граждан.

Политик напомнил, что с 1 июля всем регионам страны разрешено устанавливать специальный налоговый режим для самозанятых граждан. В связи с этим, он считает необходимым расширить перечень мер поддержки для этой категории россиян «Это касается и возможности кредитования, дополнительного профессионального обучения. Нужно создавать условия для расширения клиентской базы, в том числе через цифровые платформы, которые сегодня активно растут», — приводятся слова Турчака пресс-служба партии.

В России предлагают создать для самозанятых россиян дополнительные меры поддержки, которые касаются кредитования и дополнительного обучения. Об этом сообщил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

В России предложили расширить перечень мер поддержки самозанятых граждан, в том числе касающиеся их кредитования и обучения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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