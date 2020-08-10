Части россиян с октября проиндексируют зарплату

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Зарплаты части россиян проиндексируют на 3% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 1 октября части россиян проиндексируют зарплаты на 3%. Рассчитывать на это могут работники бюджетной сферы. Сейчас соответствующий проект находится на согласовании. Об этом сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.

«В настоящее время проходит межведомственное согласование проекта распоряжения правительства об индексации с 1 октября на 3% заработной платы работников федеральных учреждений», — цитирует РИА «Новости» Мухтиярову. Планируется, что аналогичные решения примут и регионы.

Указ о повышении окладов госслужащих подписал президент РФ Владимир Путин. Вместе с тем депутаты «Единой России» предложили увеличить долю базовой части заработной платы работников бюджетной сферы до 70%.

Ранее стало известно, что пенсии россиян также будут проиндексированы. В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий в ближайшие четыре года. Размеры индексации выплат неработающим пенсионерам определены федеральным законом. Это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, а потом их повышение будет зависеть от роста доходов бюджета Пенсионного фонда, напоминает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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