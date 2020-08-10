На массовых мероприятиях теперь допускается не 10, а 30% от общей заполняемости площадки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Разрешенное число посетителей на массовых мероприятиях в Свердловской области с 10 августа будет увеличено до 30%. Распоряжение продлении режима самоизоляции и одновременном смягчении ограничений, связанных с защитой граждан от коронавируса, подписал врио свердловского губернатора Алексей Орлов.

«Внесены изменения в указ об особом режиме на Среднем Урале. Документ предусматривает увеличение количества посетителей официальных и иных мероприятий, организуемых госорганами, а также массовых культурных, физкультурных и спортивных мероприятий на объектах физкультуры и спорта — с 10 до 30%», — сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В постановлении также указано, что с 10 августа разрешена работа аттракционов и детских игровых площадок на открытом воздухе и проведение групповых занятий (до 20 человек) в фитнес-центрах. При этом до 17 августа сохраняется режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет и уральцев с хроническими заболеваниями. Также продлен масочный режим в общественном транспорте и помещениях