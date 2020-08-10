Руководитель избиркома Свердловской области Владимир Русинов может покинуть пост по итогам двух лет работы, утверждают источники URA.RU. Причиной отставки чиновника называют мягкий стиль его управления и близость бывшему вице-губернатору Владимиру Тунгусову, который покинул пост на фоне конфликта с губернатором Куйвашевым.
«Русинов — ставленник Тунгусова, которому был выгоден лояльный глава избиркома, человек, готовый прислушаться к позиции „старших товарищей“, но не защищать свою точку зрения. Работу ведомства тянет не он, а его заместитель, которая без проблем встанет во главе структуры — и это может произойти в ближайшее время», — уверен инсайдер.
Сменщиком Русинова называют его заместителя Елену Клименко. Ей 39 лет, у нее высшее юридическое образование, в состав комиссии с правом решающего голоса она была выдвинута региональным отделением «Партии роста» 2 декабря 2016 года. В июле 2019 года ее избрали зампредседателя избирательной комиссии Свердловской области.
Клименко не ответила за звонок URA.RU. В региональном избиркоме заявили, что срок полномочий Владимира Русинова истекает осенью 2021 года — уже после выборов в Госдуму и заксобрание региона.
Евгений Куйвашев подписал указ об упразднении должности первого замглавы региона, которую занимал Владимир Тунгусов, в сентябре 2018 года. Решение было принято за три дня до выборов в гордуму и связано с конфликтом по поводу поддержки кандидатов в депутаты и выборами мэра Екатеринбурга.
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