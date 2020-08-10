Владимир Русинов может покинуть пост по итогам двух лет работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Владимир Тунгусов пойдет на реванш?

Руководитель избиркома Свердловской области Владимир Русинов может покинуть пост по итогам двух лет работы, утверждают источники URA.RU. Причиной отставки чиновника называют мягкий стиль его управления и близость бывшему вице-губернатору Владимиру Тунгусову, который покинул пост на фоне конфликта с губернатором Куйвашевым.

«Русинов — ставленник Тунгусова, которому был выгоден лояльный глава избиркома, человек, готовый прислушаться к позиции „старших товарищей“, но не защищать свою точку зрения. Работу ведомства тянет не он, а его заместитель, которая без проблем встанет во главе структуры — и это может произойти в ближайшее время», — уверен инсайдер.

Сменщиком Русинова называют его заместителя Елену Клименко. Ей 39 лет, у нее высшее юридическое образование, в состав комиссии с правом решающего голоса она была выдвинута региональным отделением «Партии роста» 2 декабря 2016 года. В июле 2019 года ее избрали зампредседателя избирательной комиссии Свердловской области.

Клименко не ответила за звонок URA.RU. В региональном избиркоме заявили, что срок полномочий Владимира Русинова истекает осенью 2021 года — уже после выборов в Госдуму и заксобрание региона.

Евгений Куйвашев подписал указ об упразднении должности первого замглавы региона, которую занимал Владимир Тунгусов, в сентябре 2018 года. Решение было принято за три дня до выборов в гордуму и связано с конфликтом по поводу поддержки кандидатов в депутаты и выборами мэра Екатеринбурга.