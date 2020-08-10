С каждым годом значение интернета в жизни россиян становится больше Фото: Анна Майорова © URA.RU

В период коронавируса и карантина в России обострилась проблема связи и защиты личных данных, рассказал URA.RU президент Медиа-коммуникационного союза Михаил Демин. Внимание на эту проблему обратили и на государственном уровне — президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Роскомнадзора. Сейчас ведомство работает над серьезной системой, которая улучшит качество связи и интернета в стране.

«Вопрос качества и надежности связи — комплексная проблема, не только производная от протоколов и технических решений. В период вынужденной изоляции она лишь обострилась. Разрабатываемая Роскомнадзором система мониторинга и управления сетью связи — технически сложный проект, требующий большого количества интеграций с информационными системами операторов», — отметил Демин. При этом задачей государства является наблюдение за тем, чтобы со стороны операторов услуги связи оказывались качественно.

По мнению члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича, встреча Путина с главой Роскомнадзора говорит о том, что государство понимает значимость персональных данных россиян и намерено защищать граждан не только оффлайн, но и онлайн. «Значение интернета в жизни россиян возрастает с каждым годом, но в сети остается все больше цифровых следов. И если легальное использование этой информации помогает предоставлять пользователям услуги и сервисы, в которых они действительно нуждаются, то нелегальное использование дает мошенникам и киберпреступникам простор для противоправной деятельности. Ежедневно растет количество деструктивной противоправной информации, которая вредит пользователям», — поделился Малькевич. «Поэтому очевидно, что государство понимает значимость персональных данных и предпринимает меры для обеспечения их защиты», — добавил он.

По мнению члена ОП, существующие в России санкции за нарушения в сети существенно мягче, чем в мире. При этом такие компании, как Facebook и Twitter, демонстративно игнорируют требования закона и не оплачивают штрафы. «Потому необходимо и далее совершенствовать механизмы защиты пользователей в Рунете, создавать систему выявления деструктивного контента и блокировать его», — уверен Малькевич.

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