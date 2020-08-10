10 августа 2020
09 августа 2020

В Челябинской области резкое похолодание сменит аномальную жару

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Нагорный Деревенская ОПГ Челябинск, ливень, непогода, дождь
Температура будет падать на фоне дождей и гроз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аномальная жара в Челябинской области сменится резким похолоданием, предупредили синоптики. На фоне ливней и гроз температура, державшаяся на уровне 30 градусов, упадет до 6-9 градусов.

По данным Челябинского ЦГМС, днем 11 августа столбик термометра опустится до 15-20 градусов, а в горах и низинах — до девяти. Похолодание будет сопровождаться дождями, сильными ливнями и грозами, в отдельных районах дорожное движение осложнят туманы. В ночь на среду похолодает до 8 градусов, а в ночь на 13 августа — уже до 6 градусов. Днем будет теплее: от 15 до 20 градусов.

Осадки будут продолжаться, пусть и не столь интенсивные. Лишь в четверг в Челябинске и его окрестностях станет относительно сухо.

Скрин: сайт Челябинского гидрометцентра

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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