Центр Кургана перекроют

В Кургане перекроют дорогу недалеко от площади Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за ремонта водопровода в Кургане перекроют участок улицы Ленина с 12 по 16 августа. Об этом сообщила пресс-служба «Водного Союза».

«В связи с необходимостью проведения аварийного ремонта водопровода диаметром 300 мм по адресу: ул. Ленина, 33, с 09:00 12 августа до 21:00 16 августа будет закрыто движение для всех видов автотранспорта по ул. Ленина на участке от ул. К. Мяготина до ул. Пушкина», — рассказали в пресс-службе. Компания просит водителей заранее продумать свой маршрут.

В «Водном Союзе» отметили, что из-за аварии без воды остались жилые дома и административные здания по адресам: ул. К. Мяготина, 124А, 126; ул. Ленина, 40, 31, 33, 35, 40а, 36а, 38, 27; ул. Гоголя, 83; ул. Пушкина, 116, 114а. На время отсутствия воды ее будут подвозить.

8 августа для ремонта запорной арматуры в городе прекращалась подача воды с Арбинских водозаборных очистных сооружений. Чтобы полностью обновить городские системы водоснабжения и водоотведения необходимо около 22 млрд рублей. Средств не хватает из-за отсутствия инвестиционной программы и принятия экономически необоснованного тарифа.