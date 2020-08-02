Все жители Кургана останутся без воды

Курганцев просят запастись водой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 8 августа отключат воду из-за ремонтных работ. Подачу воды планируют восстановить 9 августа. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кургана.

«С 00:00 часов до 24:00 часов 8 августа 2020 года в Кургане будет прекращена подача воды с Арбинских водозаборных очистных сооружений с частичным опорожнением водоводов», — рассказали в мэрии. Отключение связано с ремонтом запорной арматуры диаметром 1000 мм.

В Кургане и других населенных пунктах региона планируется восстановить водоснабжение в нормальном режиме к 9:00 9 августа, в Заозерном и по улице Дзержинского — к 20:00. «Водный Союз» будет контролировать качество воды.

Администрация города просит жителей и руководителей учреждений социальной сферы сделать необходимый запас воды. Компания «Водный Союз» будет подвозить воду на объекты с круглосуточным пребыванием людей, а Управление по делам ГО и ЧС города Кургана продумает, как обеспечить водой спецтехнику для тушения пожаров.

Для полного обновления городских систем водоснабжения и водоотведения необходимо около 22 млрд рублей. Отрасль не получает необходимых средств из-за отсутствия инвестиционной программы и принятия экономически необоснованного тарифа.