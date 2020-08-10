В Екатеринбург нагрянули три высоких чина ГУСБ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Главном управлении МВД по Свердловской области прошла новая проверка. По данным источника URA.RU, в главке работала комиссия из трех высокопоставленных сотрудников Главного управления собственной безопасности МВД РФ. Опыт такой ревизии заимствован шефом свердловской полиции Александром Мешковым у начальника регионального УФСБ Алексея Зиновьева.

«В минувшую пятницу, 7 августа, в ГУ МВД работали три полковника из Москвы. Это уже вторая за лето проверка», — говорит инсайдер. По его словам, инспекторы работали в главном следственном подразделении главка, и эту ревизию инициировал начальник регионального ГУ МВД Александр Мешков. Первая инспекция, как писало URA.RU прошла еще в июле. Тогда сотрудники ГУСБ приезжали в служебную командировку для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Сейчас проверка не была полномасштабной инспекцией, но являлась продолжением первой и преследовала цель обновить кадровый состав, в том числе руководящий.

По данным URA.RU, генерал Мешков надеется найти аргументы для серьезного обновления ГСУ, которое сейчас возглавляет генерал-майор Владимир Миронов. Шеф полиции пользуется опытом начальника свердловского УФСБ Зиновьева, который силами ревизоров из Москвы наводил порядок в своем ведомстве в Екатеринбурге.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых со ссылкой на руководство УСБ и главка в целом опроверг эту информацию. «В региональном полицейском главке в настоящее время нет проверяющих из МВД России. В спорте есть известная шутка — когда зрители недовольны исходом матча, обычно кричат „Судью на мыло“, так вот — применительно к этой ситуации я бы сказал „данного инсайдера на мыло“. Зафантазировался он. Отмечу, что это третья подобная информационная утки за последние две-три недели, допускаю, что не последняя», — заявил Валерий Горелых.