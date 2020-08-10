Жителей ХМАО вербуют в ЧВК Вагнера

Югорчан привлекают к службе в частной армии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей ХМАО с боевым опытом вербуют в частную военную компанию Вагнера. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Как правило, кандидаты — это люди, которые уже прошли горячие точки, являются ветеранами боевых действий. Кто-то известен по участию в конфликте на Донбассе», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что по его оценке подобные предложения о поступлении на службу в ЧВК поступили около полусотне югорчан.

Журналисту агентства удалось пообщаться с одним из наемников частной военной компании Вагнера из ХМАО. По его словам, он принял предложение из-за хорошей зарплаты. «Месячное жалование составляет около 300 тысяч рублей, не считая премиальной части. Командировки длятся от трех месяцев до полугода. Сейчас, как правило, речь идет об африканском направлении, Центральноафриканская республика, Судан. Там имеют место вооруженные конфликты», — прокомментировал собеседник URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что более 30 российских граждан были задержаны в Белоруссии в конце июля. Их подозревают в связях с ЧВК «Вагнер». По сообщениям СМИ — один из наемников имеет регистрацию в Лянторе.