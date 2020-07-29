СМИ: среди задержанных в Минске наемников — жители ХМАО и Перми

СМИ узнали, откуда родом бойцы ЧВК Вагнера, пойманные в Белоруссии Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Выяснилось, откуда родом наемники, задержанные в Белоруссии. Среди боевиков оказались жители Пермского края и ХМАО, сообщает «Коммерсант».

«Андрей Бакунович родился в белорусском городе Иванковичи, а прописан в городе Лянтор Тюменской области», — пишет «Коммерсант». Другой наемник, Тахир Бахтигараев, числится в украинской базе «Миротворец» как житель Перми, рассказало издание.

Журналисты нашли многочисленные упоминания о Бакуновиче в новостях других СМИ. Его имя также называлось украинскими спецслужбами, как имя одного из 11 белорусов, воевавших в ЧВК Вагнера.

О Бахтигараеве известно меньше, СМИ ранее заявляли, что его позывной «Фартовый». Человек с такой же фамилией и инициалами замечен в мелких кражах в Перми. Бахтигараев получал штраф в 1000 рублей за похищение мужских трусов и гольфов, уточняют журналисты.

Ночью под Минском задержали 33 наемника из ЧВК Вагнера. Из-за этого президент Белоруссии Александр Лукашенко даже созвал срочное совещание Совета безопасности, заявляет телеканал 360. В КГБ заявили, что попавшиеся боевики — граждане России. Писатель Захар Прилепин позже подтвердил URA.RU, что нашел в списке фамилии сослуживцев с Донбасса, однако усомнился, что они угрожали безопасности соседнего государства.

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