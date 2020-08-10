Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Нижнем Тагиле следователи устанавливают личность мужчины, которого подозревают в серии преступлений сексуального характера против несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«Расследуется уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ, возбужденное по факту совершения неизвестным мужчиной действий сексуального характера в отношении малолетней девочки», — говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел в январе, в подъезде одного из домов В Нижнем Тагиле

Следователи считают, что мужчина может быть причастен еще к двум преступлениям, которые он совершил осенью прошлого года. Потерпевшими в них стали девочки-подростки. С их слов был составлен фоторобот мужчины. Подозреваемым является мужчина 35-40 лет, ростом около 170 сантиметров, худощавого телосложения.