10 августа 2020

В Нижнем Тагиле разыскивают педофила, нападающего на девочек. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Нижнем Тагиле следователи устанавливают личность мужчины, которого подозревают в серии преступлений сексуального характера против несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«Расследуется уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ, возбужденное по факту совершения неизвестным мужчиной действий сексуального характера в отношении малолетней девочки», — говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел в январе, в подъезде одного из домов В Нижнем Тагиле

Следователи считают, что мужчина может быть причастен еще к двум преступлениям, которые он совершил осенью прошлого года. Потерпевшими в них стали девочки-подростки. С их слов был составлен фоторобот мужчины. Подозреваемым является мужчина 35-40 лет, ростом около 170 сантиметров, худощавого телосложения.

Фоторобот подозреваемого
ФОТО: СУ СКР по Свердловской области

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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