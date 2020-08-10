В Перми появился новый кремлевский куратор

У ГФИ по Пермскому краю Сергея Половинкова появился заместитель Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Федеральным инспектором по Пермскому краю назначен Алексей Воробьев, сообщили URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Таким образом фактически полпредство президента РФ вернуло в регионе должность заместителя главного федерального инспектора.

«Федеральным инспектором по Пермскому краю стал Алексей Валерьевич Воробьев», — рассказал URA.RU инсайдер. В пресс-службе ГФИ по региону подтвердили URA.RU назначение Вороьбева. Фактически он стал заместителем Сергея Половникова, который занимает должность главного федерального инспектора по Пермскому краю с 2018 года. Собеседники URA.RU не располагают данными о предыдущих должностях Воробьева, а официальная его биография пока не представлена.

Последним федеральным инспектором в Пермском крае был Игорь Вагин, который в настоящее время возглавляет краевую избирательную комиссию. После его ухода в 2012 году с этого поста на работу в администрацию губернатора региона фактически должность федерального инспектора была упразднена. По данным собеседника URA.RU, знакомого с ситуацией, возвращение данной должности — это общий тренд в полпредстве.