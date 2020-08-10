Пиаром губернатора Артюхова и правительства ЯНАО будут заниматься в депполитики Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Пресс-служба правительства ЯНАО лишится самостоятельности и будет подчинена окружному департаменту внутренней политики. Как сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией, это связано с тем, что губернатор Дмитрий Артюхов решил работать в одном медиапространстве со своими подчиненными.

«Ранее губернатор был над схваткой, над правительством. А члены правительства должны были эффективно трудиться, чтобы получать свою пайку, заслуживая хорошую оценку от губернатора. В плане пиара это проявлялось в том, что была отдельно пресс-служба, которую заботил только имидж губернатора, и департамент внутренней политики, который отвечал за „косяки“ всего правительства», — рассказал собеседник агентства. После того, как пресс-службу переподчинят депполитики, глава региона окажется в одном медиаполе с чиновниками правительства.

По информации источников, нынешний руководитель пресс-службы Олеся Нестеренко получит статус заместителя директора департамента. Сейчас должность главы депполитики ЯНАО занимает Сергей Климентьев.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов никогда не позиционировал себя, как члена правительства или правительственной команды, рассказывают собеседники во властных структурах ЯНАО. Глава региона неоднократно заявлял, что вопрос сохранения каждого члена правительства — это вопрос его (сотрудника) эффективности.

Оперативно получить официальные комментарии по данному вопросу в правительстве ЯНАО не удалось. В настоящее время пресс-служба готовит ответ на вопросы агентства.