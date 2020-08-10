Спор за транспортную концессию в Екатеринбурге продолжается больше полугода Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбург 10 августа посетил представитель «Трансмашхолдинга» (основные акционеры — президент УГМК Искандер Махмудов и член совета директоров УГМК Андрей Бокарев). Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По словам инсайдера, ключевой вопрос в повестке однодневного визита топ-менеджера — концессия «Гортранса» Екатеринбурга (временная передача в пользование компании — прим. ред.).

«Представитель компании прилетал в Екатеринбург на один день. Цель его визита — переговоры по концессии общественного транспорта», — сообщил инсайдер, не уточнив, с кем именно велось общение. «Скорее всего, это представители команды губернатора», — уточнил источник URA.RU в мэрии Екатеринбурга, отметив, что городских чиновников на встречу с представителем холдинга не приглашали.

В пресс-службе «Трансмашхолдинга» подтвердили URA.RU визит одного из топ-менеджеров. «Обсуждались вопросы, не связанные с общественным транспортом», — подчеркнули в компании.

Помимо «Трансмашхолдинга», на концессию претендует группа «Синара» бизнесмена Дмитрия Пумпянского. Победитель конкурса заключит с городскими властями соглашение на 20-25 лет, в течение которых будет инвестировать в развитие общественного транспорта, получая взамен прибыль с перевозок. Сумма сделки может достигать 40-50 миллиардов рублей.