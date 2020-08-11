Историк не исключает, что видеозапись сделана под давлением Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Обращение соперницы Лукашенко на прошедших президентских выборах Светланы Тихановской к своим соратникам могло быть сделано под давлением. Историк Александр Колпакиди в разговоре с URA.RU не исключил сценарий, при котором действующий президент страны для подавления протестов может воспользоваться помощью спецслужб.

«Известно, что Александр Лукашенко использует службы давно. Они полностью ему подчинены и готовы на самую грязную работу и не раз ее делали. Теоретически, зная спецслужбы Белоруссии, можно предположить что угодно. Так что и такой сценарий вполне вероятен», — рассказал Колпакиди корреспонденту URA.RU.

По словам собеседника агентства, в любом случае стоят ли за записанным обращением Тихановской спецслужбы, станет известно после ее появления на публике. В таком случае оппозиционный политик сама объяснит необычную обстановку во время своего обращения.

Видеозапись с призывом Светланы Тихановской к своим соратникам прекратить протесты и перестать выходить на площади появилась в сети несколько часов назад и сразу вызвала вопросы к искренности слов оппозиционного политика. В частности, комментаторы обратили внимание на аскетичную обстановку и завешанные шторы в помещении, где сидит Тихановская. Также их смутило, что соперница Лукашенко читает текст по бумажке.

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