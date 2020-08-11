Тихановская призвала протестующих в Минске оставаться дома. ВИДЕО

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Генеральная репетиция парада на Красной площади. Москва, 70 лет победе, флаг белоруссии
Соперница Александра Лукашенко заявила, что не хочет крови и насилия Фото: Антон Белицкий © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Главная соперница Александра Лукашенко на прошедших выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала своих сторонников прекратить протесты в Минске. Видеозапись с обращением оппозиционного лидера страны появилась в распоряжении агентства Mash.

«Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия», — говорит Тихановская во время своего обращения. Она попросила протестующих прекратить противостояние с милицией и не выходить на акции.

По словам Тихановской, народ Белоруссии сделал свой выбор. Она благодарна всем поддержавшим ее в ходе голосования. На видео можно заметить, что Тихановская сидит в занавешанной комнате. Сам текст обращения женщина читает с листа.

Ранее стало известно, что Светлана Тихановская покинула Белоруссию. По данным «Национальной службы новостей», кандидат в президенты уехала в Литву.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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