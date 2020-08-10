Мэр Екатеринбурга не дает депутатам переехать в торговый центр

Вопрос с окончательным переездом гордумы Екатеринбурга в новые помещения поставлен на паузу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вопрос с окончательным переездом депутатов гордумы и аппарата представительного органа в Центральный универмаг поставлен на паузу с подачи главы города Александра Высокинского, сообщили URA.RU несколько источников в городских структурах власти. По их словам, в кулуарах обсуждаются две версии. Согласно одной из них, речь может идти о финансовых нарушениях со стороны старой городской команды.

«Помещения в ЦУМе, которые находятся в управлении мэрии, до конца лета должны были перейти в управление гордумы. Но глава [города] не подписывает документы, поскольку проверка показала, что в 2014 году при передаче мэрии торговых площадей были допущены нарушения. Это формальная версия, озвучиваемая мэром в разговорах», — рассказал статусный депутат гордумы.

По словам другого депутата, пожелавшего сохранить анонимность, Высокинский не подписывает бумаги по иной причине, чтобы не идти на конфликт с лояльными ему депутатами. «Он не желает ссориться с последними союзниками, поэтому принятие конфликтного решения откладывается», — объяснил инсайдер. Пресс-секретарю Александра Высокинского направлен запрос на комментарий. Спикер думы Игорь Володин оказался недоступен для комментариев.

Переезд гордумы в ЦУМ — один из предметов спора Игоря Володина, воспринимающего переезд как один из своих проектов, с депутатами, поддерживающими главу города. Костяк промэрской группы составляют пять депутатов: Алексей Вихарев, Александр Колесников, Алексей Мещеряков, Дмитрий Николаев и Михаил Вечкензин. Все они выступают против переезда.

Хотя документы еще не подписаны, заседания гордумы уже проходят в новом зале — старые помещения не позволяют им собираться в уcловиях COVID-19.