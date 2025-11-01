Мегапопулярный певец везет шоу в Екатеринбург, вместе с ним летит звездный десант

Антон Беляев выступит 4 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

Музыкант и фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев приедет в Екатеринбург с мегапопулярным шоу LAB, которое собирало десятки миллионов просмотров на YouTube. Но продюсер приедет не один — с ним на сцену выйдут певец Zoloto, певица Тося Чайкина, участница шоу «Голос» Анастасия Садковская и другие. Также горожан ждут матч ХК «Автомобилист», турниры по CS2 и поеданию пончиков, «Ночь искусств», неделя моды. Самые топовые мероприятия праздничных выходных — в афише URA.RU.

2 ноября

Концерт КУОК 18+

Музыкант и саунд-продюсер, чей альбом Imago был отмечен в рейтингах авторитетных изданий The Flow и «Афиша», представит публике свою новую пластинку. Начало в 20:00 в «Свободе», билеты — от 2600 рублей.

С билетами на некоторые концерты стоит поспешить Фото: Илья Московец © URA.RU

Концерт Хмырова 16+

Музыкант из Санкт-Петербурга, создающий хиты на стыке хип-хопа и русского рока, представит новую концертную программу. Событие пройдет в «Фабрике Event Hall» в 19:00, билеты — от 2500 рублей. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Продолжение после рекламы

Спектакль Квартета И «Квартетник» 18+

Один из самых известных юмористических коллективов покажет проект, который родился из дружеских застолий. Спектакль пройдет в формате неформального общения — с песнями, стихами и отрывками из фильмов. Начало в «Екатеринбург-ЭКСПО» в 19:00, билеты — от 5400 рублей.

Матч «Автомобилист» — «Торпедо» 0+

Уральцы сразятся с командой из Нижнего Новгорода на «УГМК-Арене». Команды встретятся на льду в 16:30, билеты — от 8000 рублей.

На ярмарках можно закупиться милыми и уникальными вещами Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Ярмарка-фестиваль «Таланты Урала» 0+

В ТЦ «Радуга Парк» пройдет ярмарка детских кружков и секций. Все желающие смогут познакомиться с образовательными программами и пообщаться с преподавателями, поучаствовать в мастер-классах, открытых уроках. Горожан ждут в 12:00-18:00 в красной галерее (рядом с магазином Hoff), вход свободный.

Ярмарка рукоделия «Ремеслофф» 0+

Горожан ждут на мероприятии, где можно будет купить эксклюзивные товары народных промыслов, фермерские продукты, поучаствовать в мастер-классах и лотерее. Событие пройдет в Уральском центре развития дизайна с 11:00 до 19:00, вход свободный.

Всероссийский турнир по CS2 12+

Масштабный киберспортивный ивент соберет команды со всей России, где они разыграют призовой фонд в один млн рублей. Также пройдет косплей-конкурс, розыгрыши и торжественное открытие арены. Турнир пройдет в «Маяк Арене» с 12:00. Вход свободный для всех зарегистрированных участников.

Кинопоказы «Главные киноистории» 16+

Гастромолл «Главный» проводит кинопоказы фильмов Свердловской киностудии, которые продлятся до 30 ноября включительно. Зрителям сначала представят три короткометражные работы: «Бернаки», «Разъезд» и «Яма», после этого запланировано обсуждение картин. Начало в 14:00, вход свободный, по предварительной регистрации.

Кинопоказы пройдут в гастромолле на большом экране Фото: Размик Закарян © URA.RU

Конкурс грумеров 0+

В программе — соревнования грумеров, мастер-классы и консультации специалистов, зоомаркет с товарами и новинками для питомцев, подарки и розыгрыши для гостей. Мероприятие пройдет в ТРЦ Veer Mall в 10:00, вход свободный.

Турнир по скоростному поеданию пончиков 18+

Всех любителей сладкого лакомства приглашают на «Осень вкусный чемпионат», чтобы проверить, кто быстрее справится с едой. Победители получат от 3000 до 10 тысяч рублей. Также на сцене выступят группа SAMPLE и шоу-проект Barbie show. Начало в ТРЦ «Карнавал» в 14:00, вход свободный, участникам необходима предварительная регистрация.

3 ноября

«Ночь искусств» 0+

Традиционное культурное событие включает в себя показы спектаклей, фильмов, выставки, концерты, мастер-классы и творческие встречи. Главным событием станет творческий онлайн-марафон, где на главной сцене Инновационного культурного центра Свердловской области будут выступать различные музыкальные коллективы. Мероприятия будут как платными, так и бесплатными, подробнее — на сайте.

Продолжение после рекламы

На фестивале Garazhka будут представлены бренды и б/у вещи Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Фестиваль кино BEAT WEEKEND 12+

Кинопоказы документальных фильмов о новой культуре проходят до 31 ноября в 21 городе России, в том числе и в Екатеринбурге. В столице Урала познакомиться с картинами можно в Ельцин Центре и «Континент Синема» в ТРЦ «Алатырь». Стоимость билетов и начала сеансов стоит уточнять на сайте фестиваля.

Фестиваль осознанного потребления Garazhka 0+

Мероприятие пройдет в стиле Хэллоуина, и на нем можно будет найти маркет локальных брендов, гаражную распродажу, ресейл, своп, мастер-классы. Фестиваль будет проходить до 4 ноября включительно в атриуме ТРЦ Veer Mall, начало в 10:00, вход свободный.

Международная выставка кошек 0+

В КОСК «Россия» на Высоцкого, 14 екатеринбуржцы смогут посмотреть на различные породы кошек, пообщаться с экспертами, увидеть ринги и фан-шоу, купить зоотовары и домашних животных, а также проконсультироваться со специалистами. Выставка пройдет до 4 ноября включительно, начало в 10:00, вход свободный.

На выставке будут представлены породистые кошки Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Своп вещей 0+

В рамках проекта можно принести одежду, обувь, игрушки, украшения и книги, а затем забрать то, что пришлось по душе. Вещи в хорошем состоянии отправят в «Аистенок», остальное — на переработку. Своп пройдет в ТРЦ «Мега» у «Детского мира» с 11:00, вход свободный.

Фотоэкскурсия «Модный бунт» 12+

Экскурсия начнется в магазине винтажной одежды «Шувакиш» в Ельцин Центре, где участники переоденутся в вещи из 90-х, а после отправятся в Музей Бориса Ельцина. Там горожане узнают о модном бунте эпохи перемен, тенденциях XX века, следом ждет фотосессия в атмосферных залах. Рекомендуется иметь первый слой одежды. Старт мероприятия в 17:00, билеты — 1000 рублей.

4 ноября

Концерт Toxi$ 16+

Представитель новейшего поколения российской хип-хоп-школы Toxi$ порадует фанатов своим «минималистик-трэпом» в «Свободе». Начало в 19:00, билеты — от 2000 рублей.

Антон Беляев собирает аншлаги на своих концертах Фото: Илья Московец © URA.RU

LAB с Антоном Беляевым 12+

Основатель и фронтмен Therr Maitz вновь везет музыкальное шоу. Вместе с командой Беляева на сцену выйдут Zoloto, Сергей Бобунец, Тося Чайкина, Анастасия Садовская и другие. Концерт пройдет в «МТС Live Холл» в 19:00, билеты — от 4000 рублей.

Концерт группы «Обе Две» 16+

Команда устраивает большой сольный концерт, на котором презентует переход коллектива в новую эпоху. На сцене «Фабрика Event Hall» прозвучат как старые, так и новые песни, предвосхищая новый альбом. Начало в 20:00, билеты — от 3000 рублей.

Мировые рок-хиты на виолончелях 12+

Группа RockCellos сыграет мировые хиты: Nirvana, Rammstein, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Muse, Queen и других рок-звезд. Шоу пройдет во Дворце культуры железнодорожников в 19:00, билеты — от 2600 рублей.

Продолжение после рекламы

Детскую сказку везет театр из Москвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спектакль «Карлсон, который живет на крыше» 0+

Артисты Московского театра имени Вахтангова представляют новый, удивительно живой спектакль, постановкой которого занимался Геннадий Куро. Показ пройдет во Дворце молодежи в 12:00 и 14:30, билеты — от 800 рублей.

Матч БК «Уралмаш» — БК «Самара» 0+

Баскетболисты сойдутся на площадке Дворца игровых видов спорта в рамках Единой Лиги ВТБ. Начало в 17:00, билеты — от 300 рублей.

Неделя моды 12+

Новый сезон пройдет в память о директоре мероприятия Надежде Матюхиной, которая скончалась в начале осени. Свои коллекции представят бренды, которые выпускают одежду для взрослых и детей. Показы будут проходить до 9 ноября включительно, билеты — 3500 рублей.

На Неделю моды гости попадут лишь по билетам Фото: Размик Закарян © URA.RU

Молодежный фестиваль «Фолк-перекресток» 0+

Событие в честь Дня народного единства пройдет в концертном зале им. Лаврова. В программе — воркшопы, концерты, перформансы, а хедлайнером станет группа DEEPFOLK. Начало в 12:00, вход свободный.

Маркет от фестиваля «Стенограффия» 0+

Популярный стрит-арт фестиваль вместе с фондом «Дорогами добра» проведет маркет с уральскими апсайкл-проектами и винтажными магазинами. Также можно будет обменяться книгами, порисовать на гаражах, познакомиться с различной анимацией. Развлекать гостей будет DJ Илья Калина. Мероприятие стартует в 14:00 на Шарташской, 21, вход свободный.

Танцы и песни в ТРЦ «Карнавал» 0+

Женский хор и студия вокала «КоZа» приглашают горожан на музыкальный вечер. В программе: песни разных жанров и народные мотивы. Начало в 13:00 на 3 этаже в ТРЦ «Карнавал» на фудкорте.



