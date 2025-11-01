«Зря я тебя не утопила»: парень рассказал, почему отрезал голову маме в Екатеринбурге

Парень сознался в убийстве роднйо матери Фото: Размик Закарян © URA.RU

Мама постоянно критиковала 21-летнего Кувончбека Темирганиева, а перед трагедией сказала: «Зря я тебя в младенчестве не утопила». Это привело мужчину в ярость, и он отрезал ей голову. Подробности криминальной истории, которая потрясла Екатеринбург, URA.RU рассказал адвокат обвиняемого Виталий Черных.

По его словам, женщина якобы не занималась воспитанием Кувончбека, им занималась бабушка. В день убийства — 20 октября — парень пошел с мамой смотреть новую квартиру в Академическом районе, но по пути поругались. «Она сказала что-то в духе: „Зря я тебя в младенчестве не утопила. Я тебя посажу“. И он резанул ее. Нож он взял для того, чтобы припугнуть маму. А вообще хотел помириться, начать все с самого начала», — сказал Черных, присутствовавший на допросе.

Когда женщина скончалась, Кувончбек отчленил голову и положил в пакет с другими вещами, считает СК. Раньше парень забивал домашний скот. Тело обнаружили лишь через десять дней — 30 октября. Все эти дни Кувончбек ходил на работу (возможно, был трудоустроен неофициально) и выпивал спиртное. Он работал, предположительно, неофициально поваром в ресторане (с его слов, зарабатывал до 120 тысяч рублей в месяц). В день ЧП он тоже мог быть в состоянии опьянения.

«В убийстве он сознался двоюродным братьям. Но те не поверили ему. Известно, что мама (убитая — прим. ред.) в Кыргызстане проходила лечение в психиатрической больнице. В Екатеринбурге она работала уборщицей, гражданства у нее нет», — заключил Черных.