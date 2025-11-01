На территории свердловского колледжа нашли труп

Труп мужчины якобы нашли висящим Фото: Илья Московец © URA.RU

В субботу утром на территории Верхнесалдинского авиаметаллургического колледжа обнаружили тело мужчины. По сообщениям очевидцев, труп был повешен.

«На территории колледжа обнаружили висящий труп мужчины», — рассказывают местные жители в соцсетях. По данным местного telegram-канала «Где? В Салде!», был найден труп мужчины 1973 года рождения, смерть не носит насильственный характер.