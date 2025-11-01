Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

На территории свердловского колледжа нашли труп

01 ноября 2025 в 13:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Труп мужчины якобы нашли висящим

Труп мужчины якобы нашли висящим

Фото: Илья Московец © URA.RU

В субботу утром на территории Верхнесалдинского авиаметаллургического колледжа обнаружили тело мужчины. По сообщениям очевидцев, труп был повешен.

«На территории колледжа обнаружили висящий труп мужчины», — рассказывают местные жители в соцсетях. По данным местного telegram-канала «Где? В Салде!», был найден труп мужчины 1973 года рождения, смерть не носит насильственный характер.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК России по Свердловской области. Ответ ожидается. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал