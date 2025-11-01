На территории свердловского колледжа нашли труп
Труп мужчины якобы нашли висящим
Фото: Илья Московец © URA.RU
В субботу утром на территории Верхнесалдинского авиаметаллургического колледжа обнаружили тело мужчины. По сообщениям очевидцев, труп был повешен.
«На территории колледжа обнаружили висящий труп мужчины», — рассказывают местные жители в соцсетях. По данным местного telegram-канала «Где? В Салде!», был найден труп мужчины 1973 года рождения, смерть не носит насильственный характер.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК России по Свердловской области. Ответ ожидается.
