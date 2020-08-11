Белорусская оппозиция создаст альтернативный орган власти

Белорусская оппозиция намерена создать «комитет государственного спасения» и предложить войти в его состав главной сопернице Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлане Тихановской. Об этом заявил экс-претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало.
«Мы будем сейчас создавать самостоятельно комитет государственного спасения. Основные цели остаются те же, что и были, которые согласовали со штабом Тихановских, когда объединялись», — рассказал РИА «Новости» Цепкало. По его словам, оппозиция будет объединяться «не вокруг лидера, а вокруг принципов». Однако пока у комитета нет программы и территориального центра.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов. Его главной сопернице Светлане Тихановской досталось всего 9,9%. После закрытия участков в Белоруссии начались массовые протесты.
По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, эти протесты могут продлиться несколько месяцев. Светлана Тихановская, в свою очередь, призвала белорусов «не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности», пишет «Национальная служба новостей».
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