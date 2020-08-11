Белоруссии предсказали затяжные протесты после выборов

Демонстрации в Белоруссии могут идти несколько месяцев (Архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Протесты в Белоруссии могут продлиться несколько месяцев. Люди выходят на улицы против президента Александра Лукашенко, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Это сопротивление может длиться очень долго, потому что мы видим, что сейчас в Белоруссии протесты идут многотысячные. Уже задержано несколько тысяч человек, в том числе и журналистов», — приводит слова Безпалько РИА «Новости».

Демонстранты будут выходить на улицы от нескольких дней до нескольких месяцев, предположил эксперт. Длительность митингов зависит от настроя самих белорусов и от обеспечения поддержки для них со стороны других стран, говорит чиновник. Безпалько уверен, недовольных будут подавлять силой, как и сейчас.

В то же время в Белоруссии начинаются забастовки. Часть рабочих Белорусского металлургического завода в Жлобине уже отказались от выполнения обязанностей, сообщает агентство Nation news. Их примеру последовали коллеги с Минского электротехнического завода им. Козлова.

Оппозиционеры предлагали запустить забастовки по всей стране в качестве плана «Б». Его должны привести в исполнение, если протесты не дадут результата. В памятке для белорусов оппозиция объясняла, что они должны потребовать от руководства поддержать и поспособствовать проведению новых честных выборов.

В ходе многотысячных протестов в Белоруссии силовики уже начали применять оружие с резиновыми пулями. Правоохранители стреляли не только по протестующим, но и открыли огонь по группе журналистов, которая была отмечена специальными жилетками для прессы.

Митинги в Белоруссии начались после победы Александра Лукашенко на президентских выборах. Он набрал 80,23% голосов. Его главной сопернице Светлане Тихановской досталось всего 9,9%.

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