России грозит сочетание гриппа, ОРВИ и коронавируса

Осенью риск подхватить болезнь увеличится в разы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Есть риск, что особенностью осеннего сезона в России станет сочетание нескольких инфекций сразу: острых респираторных вирусных заболеваний, гриппа и коронавирусна. При этом пока результат таких сочетаний пока не изучен. Об этом заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.

«Особенность этого года будет связана с тем, что будет циркуляция различных вирусов, в том числе новой коронавирусной инфекции, — цитирует ТАСС Брагину. — Пока мы не знаем, как это будет проявляться, но предполагаем, что могут быть риски сочетания ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции». Также представитель Роспотребнадзора отметила, что в этом году вакцинация против гриппа будет особенно важна, поскольку она позволит существенно снизить риски.

Ранее в разговоре с URA.RU вирусолог Анатолий Альтштейн подчеркнул, что пандемия коронавируса в России проходит относительно легко только из-за того, что пока не было сильной гриппозной эпидемии. Однако велика вероятность, что в новом сезоне эпидемия гриппа будет сильной — и тогда бороться с COVID-19 будет гораздо сложнее.

В июле президент России Владимир Путин призвал сосредоточить особые усилия на профилактической работе, в том числе на вакцинации от гриппа. Также российский лидер поручил профинансировать из государственного бюджета массовую вакцинацию от гриппа 60% населения России, напоминает «Национальная служба новостей».

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