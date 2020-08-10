Свердловского адвоката уличили в получении подложной госнаграды

Сама Елена Гончарова признала, что награда фальшивая Фото: Facebook Елены Гончаровой

Адвокат Свердловской областной гильдии адвокатов Елена Гончарова похвасталась в интернете фальшивой грамотой областного заксобрания. Фото с наградой юрист выложила в социальной сети Facebook. Кроме того, сведения о награде опубликованы на сайте гильдии.

Собеседник в заксобрании сообщил URA.RU, что в период с 2016 по 2020 годы упомянутый человек не получал почетных грамот Законодательного Собрания региона. Более того, 28 апреля 2016 года, которым датирована грамота, заседание заксобрания не проводилось. «28 апреля у меня день рождения, и друзья сделали мне шуточный подарок», — пояснила Елена Гончарова в разговоре с корреспондентом агентства. Каким образом сведения о поощрении ее грамотой заксобрания попали на официальный сайт, женщина пояснить затруднилась, но пообещала, что ложная информация будет оттуда удалена.

Сведения о награждении грамотой ЗС опубликованы на сайте Свердловской областной гильдии адвокатов Свердловская областная гильдия адвокатов

Наличие грамоты заксобрания позволяет претендовать на получение звания «Ветеран труда», которое, в свою очередь, дает право претендовать на ряд социальных льгот. Но для этого к документу должна быть приложена выписка из постановления областного парламента.