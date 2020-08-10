10 августа 2020

В Курганской области девочку убило током во время ремонта дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Сгоревшие сельские дома. Мыркайское, следственный комитет, чп
Следователи проводят проверку по факту смерти 5-летнего ребенка Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Каргапольском районе Курганской области пятилетнего ребенка убило электричеством. Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка. Об этом говорится в информации СУ СК России по Курганской области и на сайте прокуратуры региона.

По версии следствия, днем 10 августа девочка вышла во двор своего дома, где задела электрический удлинитель, лежавший на земле. Провод находился под напряжением. «Ребенок получила электротравму, несовместимую с жизнью. Удлинитель, имеющий участок с поврежденной изоляцией, использовался для ремонтных работ во дворе дома», — говорится в информации ведомств.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас выясняются причины произошедшего.

Прокуратура проводит проверку, касающуюся норм закона о безопасности детей. «Будет дана оценка полноте и эффективности принимаемых органами системы профилактики мер, направленных на разъяснение родителям ответственности за воспитание и содержание несовершеннолетних», — сообщается на сайте ведомства.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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