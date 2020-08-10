В Курганской области девочку убило током во время ремонта дома

В Каргапольском районе Курганской области пятилетнего ребенка убило электричеством. Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка. Об этом говорится в информации СУ СК России по Курганской области и на сайте прокуратуры региона.
По версии следствия, днем 10 августа девочка вышла во двор своего дома, где задела электрический удлинитель, лежавший на земле. Провод находился под напряжением. «Ребенок получила электротравму, несовместимую с жизнью. Удлинитель, имеющий участок с поврежденной изоляцией, использовался для ремонтных работ во дворе дома», — говорится в информации ведомств.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас выясняются причины произошедшего.
Прокуратура проводит проверку, касающуюся норм закона о безопасности детей. «Будет дана оценка полноте и эффективности принимаемых органами системы профилактики мер, направленных на разъяснение родителям ответственности за воспитание и содержание несовершеннолетних», — сообщается на сайте ведомства.
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