В России выросло число желающих стать губернаторами

В 2020 году губернаторов выберут в 18 регионах России Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 2020 году на выборы губернаторов 18 регионов России выдвинулись 147 кандидатов, что на 25 человек выше, чем на предыдущих выборах глав в этих же субъектах. Такие данные на пресс-конференции привел директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, отмечая рост конкурентности плебисцита. Выборы губернаторов пройдут в единый день голосования 13 сентября.

«В прошлом цикле в этих же регионах было выдвинуто 122 претендента, зарегистрировано — 84 человека. Это говорит об увеличении конкуренции на выборах высших должностных лиц», — подчеркнул Григорьев. По его данным, от парламентских партий зарегистрировано 54 кандидата, от непарламентских — 32. Еще пятеро претендентов — самовыдвиженцы.

Рост конкуренции отмечен и на выборах в заксобрания и облдумы — в 2020 году новые созывы парламентов будут сформированы в 11 регионах. Если в 2019 году среднее количество зарегистрированных партийных списков на выборах в Заксобрания составляло 6,4, в 2020 — 8,5. «Налицо значительное снижение числа отказов в регистрации — партии готовятся к кампаниям профессиональнее. Избиркомы также идут навстречу, помогая вовремя исправлять ошибки», — заявил директор фонда.

Григорьев также отметил и активность новых малых партий, созданных в 2020 году: «За правду», «Новые люди», «Партия прямой демократии» и «Зеленая альтернатива». Ранее URA.RU писало об эксперименте Кремля, который позволит малым партиям пройти как минимум в один из региональных парламентов, чтобы расколоть оппозиционный электорат на выборах в Госдуму в 2021 году.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.