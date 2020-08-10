Звезда свердловского телеканала станет библиотекарем

Алена Вугельман уже представлена новым коллегам Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший шеф-редактор телекомпании «4 канал» и организатор акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге Алена Вугельман займет должность директора Библиотечного центра «Екатеринбург». Об этом сообщает пресс-служба управления культуры администрации города.

Алена Вугельман уже встретилась с новыми коллегами. Ее представил начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Илья Марков, которого считают ставленником Вугельман. «Когда я работала репортером, в Библиотеке главы города — так тогда назывался Библиотечный центр „Екатеринбург“ — все время что-то происходило: выставки, мастер-классы, пресс-конференции, на встрече с сотрудниками. Это была очень живая площадка. Я надеюсь, что нам с вами удастся сделать наш центр ярким местом», — цитирует Вугельман пресс-служба.

Вугельман окончила факультет журналистики УрГУ. С 1997 по 2006 годы работала в телекомпании «4 канал». За личный вклад в развитие региональной журналистики России она была удостоена премии «ТЭФИ-Регион». После ухода с телевидения Алена отвечала за развитие компании «Be Brand», а последние три года работала в медиа-агентстве «Контент Король», где создавала и продвигала проекты в соцсетях.

Вугельман сменила на посту директора Библиотечного центра Оксану Галактионову. В 2015 году, как сообщало URA.RU пост директора покинула Нина Лакедемонская, создавшая и на протяжении 18 лет возглавлявшая библиотечный центр «Екатеринбург».