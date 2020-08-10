10 августа 2020

Истребитель совершил посадку в Перми из-за повреждений

© Служба новостей «URA.RU»
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Истребитель совершил посадку из-за неисправности (Фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Истребитель МиГ-31 совершил посадку в аэропорту Большое Савино в Перми. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона. В пресс-службе Центрального военного округа URA.RU сообщили, что самолет посадили из-за разрушения одного из колес задней стойки.

В пресс-службе ЦВО URA.RU сообщили, что до посадки истребитель совершал плановый учебно-тренировочный полет. «При выполнении посадки самолета МиГ-31 руководитель полетов обнаружил разрушение одного из колес задней стойки шасси истребителя», — сообщили в пресс-службе.

В результате экипаж выполнил посадку в штатном режиме, самолет не получил дополнительных повреждений. Сейчас инженерно-технический состав устраняет неисправность. В разговоре с URA.RU пресс-секретарь пермского аэропорта отказался от комментариев, заявив, что этот вопрос находится в компетенции военных.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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