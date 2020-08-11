11 августа 2020

Названы вакансии с зарплатами до 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Разработчики, завучи, маркетологи и стоматологи могут зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Специалисты в сфере IT-технологий и образования могут претендовать на самую высокую зарплату в августе. Это следует из исследования сервиса «Работа.ру».

«Согласно исследованию, руководителю отдела разработки веб-проектов с опытом работы от трех лет предлагают до 150 тысяч рублей в месяц, а фронтенд-разработчику с опытом от двух лет — от 130 до 150 тысяч рублей», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования.

Кроме того, перед учебным годом появились вакансии с высокой зарплатой и в сфере образования. Например, завуч по учебно-воспитательной работе в частной школе может заработать от 110 до 150 тысяч рублей. От соискателя требуется высшее педагогическое образование, прохождение курсов повышения квалификации, опыт работы от пяти лет, а также опыт работы в столичных или подмосковных школах. Помимо зарплаты работодатель обещает бесплатное питание, оплату больничного, отпуска, а также дополнительного обучения и курсов.

Более высокую зарплату — 300 тысяч рублей- предлагают врачу-стоматологу с опытом работы не менее трех лет. А специалист в сфере digital-маркетинга может в месяц заработать от 200 тысяч. При этом успешный кандидат может рассчитывать на удаленную работу два-три дня в неделю.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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