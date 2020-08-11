Названы вакансии с зарплатами до 300 тысяч рублей

Специалисты в сфере IT-технологий и образования могут претендовать на самую высокую зарплату в августе. Это следует из исследования сервиса «Работа.ру».
«Согласно исследованию, руководителю отдела разработки веб-проектов с опытом работы от трех лет предлагают до 150 тысяч рублей в месяц, а фронтенд-разработчику с опытом от двух лет — от 130 до 150 тысяч рублей», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования.
Кроме того, перед учебным годом появились вакансии с высокой зарплатой и в сфере образования. Например, завуч по учебно-воспитательной работе в частной школе может заработать от 110 до 150 тысяч рублей. От соискателя требуется высшее педагогическое образование, прохождение курсов повышения квалификации, опыт работы от пяти лет, а также опыт работы в столичных или подмосковных школах. Помимо зарплаты работодатель обещает бесплатное питание, оплату больничного, отпуска, а также дополнительного обучения и курсов.
Более высокую зарплату — 300 тысяч рублей- предлагают врачу-стоматологу с опытом работы не менее трех лет. А специалист в сфере digital-маркетинга может в месяц заработать от 200 тысяч. При этом успешный кандидат может рассчитывать на удаленную работу два-три дня в неделю.
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