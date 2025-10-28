Алаудинов обозначил ключевую цель для ВСУ в зоне СВО

«Бойцы „Ахмата“ для ВСУ — всегда желанная цель. Мы фиксировали, что они делают особый акцент на наши подразделения. Удивляться тут нечему, потому что спецназ „Ахмат“ является одним из самых боеспособных и результативных подразделений», — уточнил он. Алаудинов также добавил, что бойцы его подразделения меняют ситуацию на поле боя в свою пользу, где бы они ни оказались.