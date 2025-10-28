Алаудинов обозначил ключевую цель для ВСУ в зоне СВО
Апти Алаудинов отметил, что бойцы «Ахмата» - всегда желанная цель для украинских сил
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Бойцы чеченского спецназа «Ахмат» остаются одной из главных целей ВСУ. Об этом сообщил командир отряда, заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Бойцы „Ахмата“ для ВСУ — всегда желанная цель. Мы фиксировали, что они делают особый акцент на наши подразделения. Удивляться тут нечему, потому что спецназ „Ахмат“ является одним из самых боеспособных и результативных подразделений», — уточнил он. Алаудинов также добавил, что бойцы его подразделения меняют ситуацию на поле боя в свою пользу, где бы они ни оказались.
Ранее Апты Алаудинов также неоднократно комментировал работу подразделения в зоне СВО. По его словам, спецназ «Ахмат» концентрируется на выполнении ключевых задач по удержанию позиций и предотвращению прорывов противника. На днях бойцы чеченского батальона из группировки «Север» на сумском направлении уничтожили ряд важных точек для ВСУ при помощи беспилотников.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
