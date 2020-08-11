Курганцам предложили ждать ремонт протекающей крыши несколько лет

Ремонт протекающей крыши в шадринском доме запланирован через пять лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители дома №24 по улице Комсомольской в Шадринске (Курганская область) заявляют, что из-за протекающей кровли дождевая вода топит квартиры на верхнем этаже. Чиновники обещают отремонтировать крышу, но через несколько лет.

О своей проблеме жильцы написали на правительственном сайте «Обратись». «Во время снегопадов и при сильных дождях происходит протечка кровли и затапливает квартиры на четвертом этаже», — заявили они.

В 2019 году жильцы обращались в комитет городского хозяйства Шадринска. Им ответили, что ремонт крыши запланирован на 2023—2025 годы. Также чиновники направили в управляющую компанию МП «КБО» письмо, чтобы они устранили протечку, однако никаких работ не проводилось. Дозвониться до руководства управляющей компании по телефонам, имеющимся в распоряжении URA.RU, не удалось.

В июле 2019 года жильцы получили заключение эксперта, что кровля требует незамедлительного капитального ремонта. После этого они дважды обращались в региональный департамент строительства. Чиновник ответили, что дом не был включен краткосрочную программу капремонта, которую формировали «исходя из финансовой устойчивости». Они предложили жильцам устранить протечки за счет иных источников финансирования.

В департаменте строительства и в Фонде капремонта в ответ на обращение снова заявили, что ремонт крыши согласно региональной программы капремонта запланирован с 2023 по 2025 годы. «Основным критерием очередности капитального ремонта является год ввода в эксплуатацию многоквартирных домов», — говорится в ответе.

Дом по улице Комсомольской, 24 расположен в 200 метрах от администрации Шадринска. Он введен в эксплуатацию в 1961 году. По данным сервиса «Дом.МинЖКХ», ремонт крыши в нем запланирован на 2025 год.