Впервые за восемь дней в Екатеринбурге число заболевших оказалось ниже, чем за пределами уральской столицы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

167 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Свердловской области за минувшие сутки. Об этом URA.RU сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Впервые за восемь дней в Екатеринбурге (70) число заболевших оказалось ниже, чем за пределами уральской столицы (93).

«Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 328. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 83 человека. Общее число выписанных достигло 18 725. Зарегистрировано 9 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 351», — уточнили в свердловском оперштабе.

Всего в регионе на 12 августа зарегистрирован 22 781 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Состояние 105 пациентов оценивается как тяжелое, 96 из них находятся в реанимации, в том числе 53 — на аппаратах ИВЛ.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к конкретному месту заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заболевания, они указаны в виде цифры.