Раскрыты побочные эффекты российской вакцины от коронавируса

Разработчики вакцины предупредили, что исследования испытывали слишком быстро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от коронавируса «Гам-Ковид-Вак», было зафиксировано 144 побочных эффекта. К такому выводу пришло издание «Фонтанка», изучив отчет Центра Гамалеи, где был создан препарат.

«У 38 подопытных были зафиксированы 144 нежелательных явления. У добровольцев после вакцинации были зафиксированы отечность, боль, гипертермия и зуд в месте введения препарата», — сообщает издание. Уточняется, что среди общих проявлений были недомогание, повышение температуры, потеря аппетита, головная боль, диарея, боль в ротоглотке, заложенность носа, першение в горле, пирексия, астения и ринорея.

При этом вакцина имеет возрастное ограничение от 18 до 60 лет, то есть она запрещена детям и пенсионерам. Также препарат противопоказан беременным и кормящим. Неизвестны продолжительность защиты вакцины, ее взаимодействие с другими лекарствами и концентрация антител, достаточных для предотвращения развития заболевания. «Гам-Ковид-Вак» следует осторожно применять при хронических болезнях и аллергии. Все эти ограничения объясняют тем, что вакцину испытывали слишком быстро и на узкой группе людей.

Разработчик уточняет, что применение «Гам-Ковид-Вак» возможно только в медицинских организациях, имеющих право на вакцинопрофилактику населения. А места, где проводится вакцинация, должны быть оснащены средствами противошоковой терапии на случай передозировки.

О регистрации российской вакцины от коронавируса президент Владимир Путин объявил во вторник, 11 августа, напоминает сайт VSE42.Ru. В гражданский оборот препарат планируется запустить с 1 января 2021 года, передает « Царьград ». В Минздраве предупредили, что вакцина несовместима с алкоголем. Врачи считают, что вакцина поможет России избежать второй волны заболеваемости COVID-19.

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