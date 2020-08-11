11 августа 2020

Минздрав РФ: что опасно делать в день вакцинации от коронавируса

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, прививка, шприц, инъекция
В Минздраве сказали, что сочетание алкоголя и лекарства приводит к токсичному действию Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцина от коронавируса несовместима с алкоголем. Об этом заявил внештатный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

«Любое лекарственное средство, в том числе и вакцина от коронавируса, не совместимы с алкоголем», — предупредил врач в разговоре с РИА «Новости». По словам Брюна, сочетание лекарства и алкоголя образуют токсичное действие, которое ослабляет иммунитет и действие препарата. Поэтому запрещается пить спиртное в день вакцинации, резюмирует нарколог.

Ранее президент Владимир Путин объявил о том, что в России создана и зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. В гражданский оборот препарат планируется запустить с 1 января 2021 года, передает «Царьград». Врачи считают, что вакцина поможет России избежать второй волны заболеваемости COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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