Вакцина от коронавируса поможет России избежать второй волны

В России не будет второй волны коронавируса благодаря вакцине, которую разработал Национальный исследовательский центр Гамалеи. Об этом заявил президент национального проекта «Здоровье нации», доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.
«Вакцина дает нам уверенность, что наша страна просто срежет вторую волну или ее вообще не будет», — цитирует медика
Накануне российский президент Владимир Путин заявил, что в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Препарат назвали «Спутник V» — в честь первого искусственного спутника Земли. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что вакцина является безопасной.
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