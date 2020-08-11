11 августа 2020

Вакцина от коронавируса поможет России избежать второй волны

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от гриппа. Челябинск, минздрав, укол, прививка, шприц, игла, медицина, вирус, вакцина от гриппа
Прививка способна спасти миллиарды жизней, сказал Дмитрий Еделев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России не будет второй волны коронавируса благодаря вакцине, которую разработал Национальный исследовательский центр Гамалеи. Об этом заявил президент национального проекта «Здоровье нации», доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

«Вакцина дает нам уверенность, что наша страна просто срежет вторую волну или ее вообще не будет», — цитирует медика Царьград. По мнению Еделева, ожидать подъема заболеваемости в мире стоит в середине октября. Однако, как отметил эксперт, прививка способна спасти миллиарды жизней.

Накануне российский президент Владимир Путин заявил, что в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Препарат назвали «Спутник V» — в честь первого искусственного спутника Земли. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что вакцина является безопасной.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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