Глава Минздрава РФ: когда начнут производить вакцину от COVID

Вакцинация от COVID будет добровольной, объяснил Михаил Мурашко Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первые партии вакцины от коронавируса будут выпущены в течение двух недель. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«В течение двух недель будут получены первые упаковки лекарственного препарата вакцины», — цитирует Мурашко ТАСС. Первые партии сыворотки будут предназначаться для медиков, подчеркнул министр.

Производство вакцины в первую очередь будет ориентировано на внутренний рынок, добавил Мурашко. По его словам, сначала России нужно закрыть потребность в вакцине своего населения. При этом РФ будет предлагать производство вакцины на иностранных площадках, рассказал Мурашко.

Вакцинация от COVID-19 будет для россиян добровольной, отметил глава Минздрава. Вопрос о том, будет ли вакцина бесплатной, и какова будет ее стоимость в случае, если она будет ставиться за деньги, сейчас решается в правительстве России, заключил он.

Ранее сообщалось, что в России была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. Президент России Владимир Путин заявил, что одна из его дочерей уже испытала на себе сыворотку, передает RT. При этом ряд ученых рассказали о своих сомнениях в эффективности препарата из-за коротких сроков его создания и отсутствия опубликованных исследований. Позднее создатели вакцины выпустили отчет, по результатам которого стало известно о 144 побочных эффектах у испытателей сыворотки.

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