Свердловские депутаты боятся ехать за границу

Несмотря на отпуска, парламентарии не спешат покидать здание ЗС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты свердловского заксобрания ушли в отпуска, но не разъехались из Екатеринбурга. Как сообщил URA.RU источник в областном парламенте, народные избранники опасаются выезжать за границу из-за ситуации с коронавирусом, а туры по России в депутатских кругах не обсуждались.

«Чтобы выехать за границу в настоящее время нужно сдавать очень много персональных данных. Анкета на въезд обратно предполагает множество подробностей, вплоть до того, на каком месте ты сидел в самолете. Кроме того, слышал, что некоторые коллеги пытались забронировать тур, и там была какая-то непонятная ситуация с оплатой», — прокомментировал собеседник агентства.

По его словам, многие из тех, кто официально взял отпуск, регулярно появляются в здании заксобрания. В их числе, например, первый вице-спикер Виктор Шептий, глава комитета по соцполитике Вячеслав Погудин, глава бюджетного комитета Владимир Терешков, глава фракции «Единой России» Елена Чечунова. Постоянно находится на рабочем месте председатель заксобрания Людмила Бабушкина, отпуск она даже не брала. При этом другой инсайдер отмечает, что спикер рекомендовала коллегам не усердствовать с посещением здания на Октябрьской площади во избежание возможного распространения коронавируса.

В пресс-службе областного парламента подтвердили, что многие депутаты действительно, почти не покидают рабочих кабинетов. «Кто-то в отпуске, кто-то нет. Но многие отпускники появляются на работе», — рассказали в пресс-службе.