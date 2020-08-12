Коронавирус обнаружили на упаковке креветок Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Китае на упаковке замороженных креветок из Эквадора нашли следы коронавируса. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

В заведениях общепита в районе Цзинху города Уху восточной китайской провинции Аньхой была организована проверка замороженных продуктов на COVID-19. «Взятые в одном из ресторанов образцы с упаковки импортированных из Эквадора креветок выявили подозрение на коронавирус», — передает радио Sputnik.

Повторный тест взятых образцов показал положительный результат. В заведении провели дезинфекцию, а импортную продукцию опечатали. Однако результаты анализов на коронавирус, взятые у сотрудников, их родных, а также образцы с поверхностей в ресторане, оказались отрицательными.

Ранее 10 июля китайская таможня обнаружила коронавирус на упаковках креветок, привезенных из Эквадора. Трем поставщикам из этой страны на время запретили поставлять данную продукцию в КНР. Также в начале июня коронавирус был обнаружен на рынке «Синьфади» в Пекине. Следы инфекции были найдены на доске для разделки импортированного лосося.

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